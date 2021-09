Bad Radkersburg wird wieder zum „Corona-Spital“

Der Schwerpunkt liegt ähnlich wie im reaktivierten Spital in Hörgas auf Patienten, die das Allerschlimmste der Erkrankung hinter sich haben sollten, aber noch viel Zeit zur Genesung brauchen. In einem Schreiben der Kages-Leitung an die Mitarbeiter heißt es, dass man in Bad Radkersburg vorerst bis zu 20 Corona-Infizierte aufnehmen könnte.