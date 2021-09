Unfallboom am Berg: Tipps für eine sichere Tour

Seit der Pandemie haben immer mehr Menschen die Liebe zum Outdoor entdeckt - viele zieht es nun in die Berge. Wandern ist inzwischen zum Volkssport geworden und deswegen passieren auch immer mehr Unfälle. Was kann man im Notfall tun? Wie muss man sich am Berg verhalten? Dr. Peter Paal ist Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin und Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit und er hat die besten Tipps für eine gute und sichere Bergtour für Sie. Zu sehen im Gesundheitsmagazin mit Raphaela Scharf.