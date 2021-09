Sabitzer scherzt: „Bin kein begnadeter Sänger“

Marcel Sabitzer wird sich seinen Bayern-Teamkollegen mit einem Ständchen vorstellen müssen. Der Österreicher gab bei seiner offiziellen Präsentation an, auf das Singen vor der Mannschaft vorbereitet zu sein, sagte aber schmunzelnd dazu: „Ich bin nicht der begnadete Sänger, lasst euch überraschen!“ Außerdem spricht Sabitzer hier im Video über sein mögliches Debüt für die Bayern am Samstag - just gegen seinen Ex-Verein RB Leipzig.