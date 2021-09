49-Jähriger stürzte und verlor das Bewusstsein

Am Donnerstag kam der 49-Jährige beim Abstieg vom Hahlkogelhaus in Richtung Vordere Pollesalm im Gemeindegebiet von Längenfeld zu Sturz. Die Ursache ist noch nicht geklärt - ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Der Belgier stürzte so unglücklich, dass er sich dabei die Nase gebrochen und sich weitere Verletzungen zugezogen hat. Kurze Zeit später verlor er dann das Bewusstsein.