Dutzende Skelette im Garten gefunden

Bisher wurden 45 Skelette katalogisiert. Da sich die Knochen in mehreren Schichten befinden, könnten es aber an die 100 sein - und das nur bei dem Stück, das freigelegt wurde. Das Gräberfeld erstreckt sich unterirdisch noch viel weiter. „Unsere größte Sorge war, dass wir vielleicht nicht weiterbauen dürfen“, schildert Csermak den ersten Schock, als sie und Scheitz feststellten, dass sich Dutzende Skelette in ihrem Garten befinden.