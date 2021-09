„Ich erhalte auch Drohbriefe“

Wer dieser Tage den Wieshof in Zell am See besucht, sollte seinen Impfnachweis besser mitbringen. „Ab 1.9. gilt bei uns 1G – Zutritt nur für geimpfte Personen“, steht auf einem angeklebten Zettel auf der Eingangstür des Gasthofs. „Die ganze Impfaktion ist ins Stocken gekommen und gleichzeitig sind die Zahlen massiv gestiegen. Da meine Mitarbeiter alle geimpft sind, habe ich mich dazu entschlossen, nur mehr geimpfte Gäste zu empfangen“, erzählt Wieshof-Chef Horst Wieder. Auch immer neue, komplizierte Verordnungen haben ihn zu diesem Schritt bewegt. Gerade einmal zehn Tage gilt die neue Impf-Regel im Wieshof – und schon gehen die Wogen in Zell am See ordentlich hoch. „Ich erhalte Drohbriefe, wütende Anrufe und auch Emails, wo Leute ihrem Ärger Luft machen“, erzählt Wieder.