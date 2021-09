Zur Gaudeamushütte unter den Kaiserwänden

In Going fährt man direkt westlich vom Stanglwirt hinauf in den Ortsteil Prama bzw. zum „Wanderstartplatz Tannbichl“ - unser Ausgangspunkt. Nun geht es auf einem Forstweg ziemlich gerade im Wald nach oben („Gaudeamushütte“). Es dauert nicht lange, bis die kleine Tannbichlkapelle erreicht ist. Immer wieder blitzen zwischen den Bäumen die Felswände des Wilden Kaisers durch.