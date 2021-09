Ungarn auf den Spuren gemeinsamer Grenzgeschichte

Der Eiserne Vorhang ist Geschichte, die Erinnerungen wie jene an die dramatische Flucht vieler DDR-Flüchtlinge sind aber noch lebendig. Auf Erkundungstour per Fahrrad an der Grenze im Burgenland begab sich der ungarische Botschafter Nagy Andor. Er war fasziniert von den historischen Plätzen und machte interessante Bekanntschaften.