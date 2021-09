Cannabisgeruch führte Ermittler zu Indoorplantage

Auf seinen kriminalistischen Spürsinn - in diesem Fall Geruchssinn - verlassen konnte sich ein Polizeibeamter im Bezirk Hollabrunn. Als er in seiner Freizeit in Hardegg unterwegs war, nahm er im Vorbeigehen eine verdächtige Brise wahr. Es handelte sich eindeutig um starken Cannabisgeruch. Kurzerhand wurden die Kollegen verständigt und die Ermittlungen eingeleitet. Zwei ungarische Staatsbürger im Alter von 39 und 40 Jahren hatten das Haus Mitte 2020 erworben.