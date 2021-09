Trend zu Urlaub mit Auto in Staubilanz sichtbar

Nur in Salzburg gab es mehr Staus als in Tirol

Im Bundesländergleich stand man in Salzburg speziell aufgrund der Tauern Autobahn am öftesten im Stau. Die A10 war mit 15,4 Prozent der Verkehrsstörungen die am meisten verstaute Transitroute in diesem Sommer. Gleich nach Salzburg folgt im Ranking Tirol mit 18,3 Prozent, gefolgt von Oberösterreich und Kärnten (je 11,9 Prozent).