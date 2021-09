Ernhofer: „Für mich war es ein großes Lebensziel“

Andreas Ernhofer hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio aufzeigen können. Der Deutsch-Wagramer hat sich seinen persönlichen Traum mit der Teilnahme erfüllt. „Für mich war es ein großes Lebensziel“, so der 24-Jährige, der sich gerne an die Zeit zurückerinnert. Aber der Niederösterreicher gibt auch den ein oder anderen Tipp für ein positives Mindset ab.