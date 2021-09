Selena Gomez: Blondinen haben mehr Spaß!

Eigentlich ist Selena Gomez ja für ihre brünette Mähne bekannt, die sie mal lang oder mal als Bob-Frisur trägt. In diesem Jahr färbte sie ihre Haare jedoch für kurze Zeit blond und präsentierte sich mit einem ganz neuen Look am Red Carpet. Beim Gedanken an ihre blonden Locken wird die Sängerin und Schauspielerin schnell wehmütig. Sie ist sich nämlich sicher: Blondinen haben viel mehr Spaß!