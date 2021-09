Längeres Aus für Eisbullen-Goalie

Beim ersten Auswärtsspiel in der Champions Hockey League am vergangenen Freitag gegen Asker (Nor) hatte sich der 37-Jährige nach wenigen Minuten am Unterkörper verletzt, musste vom Eis. Nach dem Spiel war man auf Seiten der Bullen zuversichtlich, man rechnete mit einer raschen Rückkehr des Keepers, der 2019/20 zum wertvollsten Spieler des Grunddurchgangs gewählt wurde. Nach den Untersuchungen in Salzburg steht fest, dass Lamoureux mindestens sechs bis sieben Wochen ausfällt. Ob und wie das Trainerteam rund um Matt McIlvane darauf reagieren wird, ist noch unklar.