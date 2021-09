Gamlitzer Weinlesefest wegen Corona abgesagt

Von 1. Bis 3. Oktober 2021 hätte das Kult-Weinfest in der Südsteiermark heuer stattfinden sollen. Doch nun entschieden sich die Veranstalter angesichts der Corona-Lage zur Absage. Man habe in den letzten Wochen hart an Alternativen und Sicherheitskonzepten gearbeitet, „schlussendlich gehen das Wohlergehen und die Sicherheit unserer Gäste und aller Beteiligten vor Ort vor. Darum haben wir schweren Herzens die Entscheidung getroffen, die 54. Ausgabe des Weinlesefestes auf 2022 zu verschieben. Wie gewohnt, wird dieses am ersten vollen Oktoberwochenende 2022 stattfinden“, sagt Gustav Strauss, Obmann des Tourismusverbandes Gamlitz.