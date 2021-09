„Gurgel-Automat“ für PCR-Tests rund um die Uhr

23 Standorte wird das Testnetz in Niederösterreich vorerst umfassen. Gestern startete die Aktion in neun Orten: St. Pölten, Melk, Amstetten, Wiener Neustadt, Baden, Gföhl, Horn/Frauenhofen, Mistelbach/Hobersdorf und Klosterneuburg. In zwei Wochen gehen die restlichen Automaten in folgenden Gemeinden in Betrieb: Wiener Neudorf, Alland, Gänserndorf, Stockerau, Tulln/Langenrohr, Großweikersdorf, Neulengbach, Herzogenburg, Krems, Schrems, Ybbs/Donau, Purgstall, Traisen und Waidhofen/Ybbs. Dort gibt es dann die PCR-Tests zum Gurgeln, die nach einer Online-Registrierung vor Ort eingeworfen werden.