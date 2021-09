Lermooser Tunnel wird ab Mitte September saniert

Im Lermooser Tunnel an der B179 Fernpassstraße im Bezirk Reutte in Tirol werden ab Mitte September die betriebs- und sicherheitstechnischen Anlagen saniert. Zu Beginn wird es Sperren in der Nacht geben, im November kündigte das Land eine Totalsperre an. Als Zeitraum für die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen sei der Herbst als „verkehrsärmste Zeit“ gewählt worden, hieß es. Der Schwerverkehr soll gesplittet und über Ehrwald und Biberwier umgeleitet werden.