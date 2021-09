Royales Hochzeitsglück in Wien

Das standesamtliche Jawort haben sich Prinzessin Maria-Anunciata von und zu Liechtenstein und Unternehmer Emanuele Musini ja schon am 26. Juni in der Villa della Tenuta di Fassia in Italien gegeben. Für die prunkvolle kirchliche Trauung trat das Paar allerdings in der Wiener Schottenkirche vor den Altar. Ein Ort, der vor allem Maria-Anunciatas Vater, Prinz Nikolaus von und zu Liechtenstein, nahe ist. Der Schweizer Diplomat war seinerzeit bei den Schotten in der Schule.