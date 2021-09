Bursche frisierte Moped: Kennzeichen abgenommen

Auch bei den Geschwindigkeitskontrollen stellten die Beamten einige Überschreitungen fest: In der Alpenstraße bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und in der Salzburger Straße bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gab es 26 Überschreitungen, die angezeigt wurden. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug in der Alpenstraße 105 km/h und in der Salzburger Straße 87 km/h.