Dritter Stich - Salzburg impft 700 Risikopatienten

Die Auffrischung wird in Salzburg generell mit einem mRNA-Impfstoff durchgeführt – also jenem von Biontech/Pfizer oder Moderna. Das gilt auch für Personen, die anfangs einen anderen Impfstoff erhalten haben und Genese mit nur einem Stich. Begonnen wird nun mit Risikogruppen, Gesundheitspersonal und den Menschen in Altersheimen. Ab Oktober soll es dann für alle Salzburger ein entsprechendes Angebot geben.