Verletzter bei Rauferei am Rudolfskai

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend am Rudolfskai einen 17-jährigen Salzburger mit mehreren Faustschlägen und einem Fußtritt im Gesicht verletzt. Ein Freund des Verletzten wurde von einem weiteren unbekannten Täter ebenfalls attackiert. Der Angreifer versuchte den Burschen mit einem Faustschlag auf den Hinterkopf zu verletzen, was jedoch misslang.