Katzenjammer ohne Ende im Burgenland

Ausgesetzte Babykatzen am Müllplatz in Jormannsdorf, zurückgelassene Kitten in einem Abbruchhaus in Rechnitz, eine dem Jäger in die Falle gegangenen Samtpfote mitten im Neuberger Wald: Der Verein „Wir fürs Tier“ in Loipersdorf im Burgenland kommt derzeit nicht zur Ruhe. Ohne Spenden ist das kommende Monat nicht zu stemmen.