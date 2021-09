Die Handball-Liga ist fest in steirischer Hand

HSG Graz: In Graz übernahm wiederum mit René Kramer ein Urgestein des steirischen Handballs das Trainerzepter. Der Brucker, der die höchstmögliche Trainerlizenz besitzt und in der Vergangenheit in Italien als Cheftrainer fungierte, will einen neuen Mannschaftsgeist in der Landeshauptstadt entfachen. „Einstellung und voller Einsatz sind für mich die Grundlage. Alles andere kann man trainieren“, so Kramer, der auch in seiner Auslandszeit die heimische Liga immer im Blick gehabt hat. Ziele nennt Kramer keine: „Ich bin kein Freund von Zielen. Wir werden Tag und Nacht arbeiten. Dann werden wir auch erfolgreich sein“, so der Neo-Graz-Trainer, der mit Jurij Jensterle einen neuen Legionär in der Mannschaft, mit Otmar Pusterhofer (Karriereende) aber den Kapitän verloren hat. Ein Schlüsselspieler wird Torjäger Nemanja Belos sein.