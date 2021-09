Bergsteiger mitten in Nacht aus Notlage gerettet

Schnee, Eis, Dunkelheit: Eine Bergsteigergruppe geriet am Mittwoch in Osttirol in eine alpine Notlage. Da die Ungarn aufgrund der Verhältnisse nicht mehr selber ins Tal absteigen konnten, setzten sie am späten Abend einen Notruf ab. Weit nach Mitternacht konnten sie schließlich von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden.