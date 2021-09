Zehn-Kilo-Tumor aus Bauch von Kärntnerin entfernt

Weder Chemo- noch Strahlentherapie

Bereits fünf Tage nach der Operation konnte die Frau das Krankenhaus wieder verlassen. Die Villacherin benötigt weder eine Chemo- noch eine Strahlentherapie. „Als man nach einer CT-Untersuchung in meinem Bauchraum einen größeren Bauchtumor diagnostizierte, war ich vorerst geschockt. Plötzlich verändert sich alles, was macht man in einer solchen Situation?“, schildert die Villacherin.