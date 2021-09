„Weiß nicht, welche Zukunft mich jetzt erwartet“

Am sechsten Tag, nachdem die Taliban in Kabul einziehen, traut sich Mina, Sprachnachrichten, Videos und Fotos zu verschicken und über ihre Lage zu sprechen. Über eine Bekannte Minas erreichen sie die „Krone“. Zu dem Zeitpunkt hat Mina seit sechs Tagen ihr Zuhause nicht verlassen. „Ich habe zu große Angst“, sagt sie. „Der Tag, an dem sie in die Stadt einzogen, war fürchterlich. Es war Sonntagmorgen. Meine Mutter hat mich in der Arbeit angerufen. Sie hat gesagt, die Taliban sind in Kabul, die Menschen flüchten nach Hause. Wir hatten alle Riesenangst. Mein Chef hat sofort angeordnet, dass alle Frauen nach Hause gehen sollen. Normalerweise brauche ich für den Weg eine oder eineinhalb Stunden. An dem Tag waren es fünf. Es herrschte völliges Chaos auf den Straßen. Wie in einem Horrorfilm.“