Feuerwehr rettete kleines Kätzchen aus Rohr

Schrecksekunde für ein kleines Kätzchen und ihre Besitzer in Ratten (Bezirk Weiz): Das Tier war seit Montagabend abgängig. Die Kinder des Hauses haben am Dienstag das Tier dann durch leises Miauen in einem Regenwasser-Abflussrohr orten können - die genaue Position konnte im 50 Meter langen Rohr aber nicht festgestellt werden. Der Familienvater hatte die Leitung an einer Stelle aufgegraben, der „Zugriff“ zur Katze blieb aber verwehrt.