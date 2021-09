Ex-Polizist würgte Flüchtlingshelferin mit Schal

„Er hat sich weiter Hoffnungen gemacht“

Seit Anfang 2021 gab es im Leben der Frau einen neuen Mann. Was der Afghane nicht zur Kenntnis nahm. „Er hat sich weiter Hoffnungen gemacht“, sagt die Zeugin. Am 29. Mai rief er seine Ex-Geliebte an. Sie erinnert sich: „Ich sagte ihm, ich bin in Wien. Er hat gefragt, ob ich beim Neuen bin und ob wir Sex hatten und ob der Neue vielleicht besser ist als er.“