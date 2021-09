Waldrodung in Lienz sorgt für großen Aufschrei

Erst vergangene Woche präsentierte der Naturschutzverein „Natur Osttirol“ (NO) seine Ziele und Wünsche. Das Fällen zahlreicher Bäume im Brennerle-Auwald entlang des Grafenbaches in Lienz gehört jedoch nicht dazu und stößt nun sauer auf. Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung seien der Grund. NO hätte schrittweise Pflegemaßnahme bevorzugt.