Unsere Hoffnungen bei der Mountainbike-WM

Vier Biker gleichzeitig kämpfen auf einem 500 Meter langen Parcours um den Sieg. Heiße Duelle Rad an Rad, spannende Überholmanöver, spektakuläre Sprünge und gewaltige Schräglagen – all das macht den Eliminator-Sport aus! Am Sonntag gastieren die Mountainbike-Stars wieder (nach zwei Weltcups) in die Grazer Innenstadt – und kämpfen rund um den Karmeliterplatz um Gold, Silber und Bronze bei der Weltmeisterschaft.