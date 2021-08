Dritte Impfung startet mit offenen Fragen

Trotz des „Frühstarts“ bleiben aber sowohl für die Ärzte, in deren Ordinationen die Drittstiche – wie berichtet – ja injiziert werden sollen, als auch für die Bevölkerung viele Fragen offen. Die Mediziner warten etwa noch auf eine Honorarvereinbarung der Ärztekammer mit dem Gesundheitsministerium. Ungeklärt ist ebenso, ab wann die Drittstiche in den Grünen Pass eingetragen werden können. „Gemessen an der Wichtigkeit, die der Pass gewiss auch in den nächsten Monaten haben wird, ist das ein Skandal“, meinen Kritiker.