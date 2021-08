Wahrlich Zauberhaftes wie vor hundert Jahren

Noch in derselben Nacht wurde mit dem Abbau begonnen, denn schon heute geht es mit dem Tourbus Richtung Villach, wo die beiden am Mittwoch gastieren. Dann folgen Eisenstadt und Linz – es gibt noch Restkarten. „Wir wollen vor unserer Abreise nach Las Vegas noch so viel wie möglich daheim auftreten“, erklärt Thommy Ten. Parallel dazu läuft die Haussuche in Amerika, bisher leider aber erfolglos.