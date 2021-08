Wie der alte Jodlhof in Hochsöll zum Puzzle wurde

„Die Wasserwaage war verboten“, lacht Tischlermeister Max Schlemaier aus Söll. Denn was sich über die Jahrhunderte verzogen hatte, abgesackt oder aus dem Winkel geraten war, sollte auch weiterhin so bestehen bleiben. Bis 1996 wohnte eine Familie im alten Jodlhof – bis er auf der gegenüberliegenden Bergseite neu entstand. Dort, in Hochsöll, integrierten ihn die Bergbahnen als „Hexerei“ in das bekannte „Hexenwasser“.