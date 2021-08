„Seer“ brachten Stunden kollektiver Zufriedenheit

Professionalität und wirkliche Freude

Initiatoren dieses kollektiven Phänomens waren die acht Musiker, die mit ihrer Professionalität, die mit mehr als glaubhafter Freude am Auftritt gepaart war, eine sukzessive Steigerung der zuvor beschriebenen Stimmung brachten. Jürgen Leitner nimmt einen tiefen Schluck Mineralwasser, stellt das Glas ab und beginnt zu sprechen: „Heute ist etwas passiert, was nicht alltäglich für uns ist. Es kam so viel an positiver Energie aus dem Publikum zu uns, was einen dann noch mehr pusht, um sein Bestes zu geben.“