„Walking Dead“: So bombastisch wird das Finale

Zehn Staffeln lang kämpften sie ums blanke Überleben. Angst, Verlust, Schmerz beherrschten ihr Leben. Ob es für die „Walking Dead“-Stars nun endlich ein Ende ohne Schrecken gibt? Oder ob es beim Schrecken ohne Ende bleibt? Das wird sich in der 11. und letzten Staffel herausstellen. Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg traf die Stars der Serie zum Interview. Mit ihr plauderten sie nicht nur über Freundschaften am Set und persönliche Eitelkeiten. Sie verrieten: Im bombastischen Finale wird nicht an Actionszenen gespart!