Furioser Kantersieg! ManCity deklassiert Arsenal

Der englische Fußballmeister Manchester City hat in der dritten Runde der Premier League den FC Arsenal deklassiert. Die Elf von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Samstag in Überzahl mit 5:0 (3:0) gegen das Team von Guardiolas früherem Assistenten Mikel Arteta durch. Arsenal-Coach Arteta steht nach dem schlechtesten Saisonstart seit 1954/55 mit null Punkten und null Toren in drei Ligaspielen unter Druck.