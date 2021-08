Weniger Unfälle am Schulweg

Es gab so wie in den vergangenen 20 Jahren keinen tödlichen Schulwegunfall. Demnächst beginnt die Schule wieder: Der VCÖ rät Eltern von Kindern bis zum 12. Lebensjahr, in den Ferien den Schulweg gemeinsam mit dem Kind zu üben. Zudem ist für die Kinder mehr Verkehrsberuhigung in den Städten und Gemeinden wichtig.