US-Wolkenkratzer macht Turm von Pisa Konkurrenz

Die Ausmaße des weltberühmten Schiefen Turms von Pisa mit einer Auslenkung von fast vier Metern an der Spitze hat der Millennium Tower in San Francisco zwar noch nicht erreicht - allerdings ist eine Neigung von 55 Zentimeter bei einer Höhe von knapp 200 Metern doch reichlich spektakulär. Und der Wolkenkratzer sinkt weiter in den weichen Boden der Metropole im US-Bundesstaat Kalifornien ein, obwohl für dessen Sanierung bereits viel Geld in die Hand genommen wurde.