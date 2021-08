Verena Schneider: „Ich bin drauf reingekippt“

Warum aber ausgerechnet Surfen?

Ich liebe Wasser! Wenn ich als Kind mit meinen Eltern wandern gegangen bin, war ich diejenige, die sich nackert in den Bach gelegt hat. Ich fand es auch immer wahnsinnig entspannend, beim Surfen zuzuschauen. Wenn ich mich selbst auf das Brett stelle, dann denke ich einfach an nichts. Ich spüre nur das Wasser, meine Bewegung, grinse die ganze Zeit dabei, fühle mich in meinem Körper wohl, bin total ich und denke mir: Ja, genau das ist es! Ich habe so viel ausprobiert - von Crossfit über Boxen und Laufen bis zum Spinning. Mit dem Surfen habe ich aber endlich was gefunden, wo ich komplett den Kopf abschalten kann.