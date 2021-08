Electric Love: Gute Laune trotz nasskaltem Wetter

Wettertechnisch hätte es für das Electric Love Festival eigentlich kaum schlechter kommen können. Schon am Nachmittag des ersten Tages regnete es teilweise in Strömen, trocken blieb trotz verteilter Regenponchos kaum einer der tausenden Fans. Die ließen sich die gute Laune aber trotz des nasskalten Wetters nicht verderben, stürmten bereits früh in großen Scharen das Festivalgelände am Salzburgring. Der Shuttleservice vom Salzburger Hauptbahnhof zum Festivalgelände war vollkommen ausgelastet.