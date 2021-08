Neuer Verein will Schutz des Isel-Flusssystems

Kritik an Wasserkraft

Ein Dorn im Auge ist dem Verein der Ausbau der Wasserkraft in Osttirol oder der Bau von asphaltierten Radwegen in Natur- und Schutzgebieten. „Aktuelles Beispiel wäre die Asphaltierung des Uferweges zwischen St. Johann und Huben, durch den nicht nur viel an natürlichen Strukturen, sondern auch der Iseltrail in diesem Bereich zerstört werden würde“, so Hölzl. Man sehe darin keine zielführenden Lösungen. Stattdessen brauche es Maßnahmen, „wo Klima- und Artenschutz Hand in Hand gehen“.