Höchster Skilift Osttirols entsteht bis Ende 2022

Der erste Bagger ist bereits am Berg und gräbt den Weg in Richtung Leppleskofel, wo die höchste Seilbahnanlage im Bezirk künftig hinführt. Auf einer Länge von über einem Kilometer sollen 2400 Personen pro Stunde mit dem „6er-Lift“ befördert werden. Der alte Almspitz-Schlepplift wird entfernt und durch die moderne Anlage ersetzt. „Wir sehen das als wichtige Investition für das Skigebiet und den Tourismus in St. Jakob – aber auch für das ganze Defereggental. Es ist heuer das einzige Liftprojekt in Osttirol“, erklärt Schultz.