Junge Salzburger wollen nicht zur Covid-Impfung

Das Land Salzburg versucht deshalb dezidiert die Jugend anzusprechen. So sollen Impfbus und Aktionen ohne Anmeldung spontane Stiche ermöglichen. Der neueste Streich: Ein Tag der offenen Impfstraßen. Heute, Donnerstag, und am 2. September liegen nämlich die Spritzen in fünf Impfstraßen von 16 bis 20 Uhr bereit – ohne Anmeldung.