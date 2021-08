Bartl Gensbichler plant bis zur Heim-WM 2025

Salzburgs Skiverbands-Boss Bartl Gensbichler tritt bei der Neuwahl am 16. September in Goldegg als wohl einziger Kandidat an. Der bald 65-jährige Ex-Abfahrer will noch eine Periode bis zur Ski-WM 2025 an der Spitze bleiben. Die Jahre bis zur Heim-WM sollen auch genützt werden, um die Mitgliederzahlen in den Klubs wieder zu steigern.