Busfahrer der GKB positiv auf Corona getestet

Der Busfahrer verkaufte während der Arbeit am Freitag und Samstag auch Tickets. Alle seine Fahrgäste sollen nun bitte ihren Gesundheitszustand genau beobachten, bat die Stadt Graz am Mittwoch in einer Aussendung. Der Lenker ist am Freitagnachmittag mehrere Strecken der Linien 710, 719 und 720 gefahren sowie am Samstag auf den Linien 701 und 720.