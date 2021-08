Spaniens Liga lässt Spieler nicht nach Südamerika

Bisher seien von dem Problem 13 Klubs betroffen, die insgesamt 25 Spieler abstellen müssten. Diese Zahl könne sich nach der anstehenden Bekanntgabe der Kader von Ecuador und Venezuela sogar noch erhöhen. Die nächsten Quali-Spiele zur Weltmeisterschaft in Katar finden vom 2. bis 10. September statt. Die Profi-Liga will die betroffenen Vereine in den nächsten Tagen zu einer Krisensitzung einladen, um das Vorgehen abzustimmen. Die Verlängerung des Abstellungszeitraums für die WM-Quali-Spiele in Südamerika gilt auch für die Länderspiel-Pause Anfang Oktober.