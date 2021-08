Sportcamps in Tirol lockten Hunderte Kids an

Sechs Standorte, jeweils fünf Tage, gut ausgebildete Trainer, strahlende Kinder sowie zwei topmotivierte Organisatoren, die selbst zwischendurch in die Fußballschuhe schlüpften und den 6- bis 13-Jährigen zeigten, was sie noch alles können – zum Staunen vieler Teilnehmer. „Der Andi hat’s echt immer noch richtig drauf. Er macht nicht nur Tricks, sondern bringt auch die Geduld auf, uns diese zu zeigen. Das ist cool, denn so lernen wir sie“, strahlten viele Camp-Begeisterte in der Vorwoche in Imst, der letzten Station für das heurige Jahr.