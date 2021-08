Radfahrerin (66) mit Kopf gegen Windschutzscheibe

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt am Montagnachmittag eine 66-jährige Radfahrerin in Bad Gastein. Sie prallte mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe eines in Gegenrichtung überholenden Autos, das von einer 74-jährigen Pongauerin gelenkt wurde, und musste ins Krankenhaus gebracht werden.