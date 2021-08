„Proud Boys“-Chef muss für 155 Tage ins Gefängnis

Tarrio war im Dezember am Rande einer Demonstration gegen die Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump in Washington daran beteiligt gewesen, ein „Black Lives Matter“-Transparent zu verbrennen, das von Mitgliedern seiner Gruppe von der Kirche entwendet worden war. Der Chef der „Proud Boys“, der aus Florida stammt, hatte die Tat in einem Interview der „Washington Post“ unumwunden zugegeben. Tarrio war daraufhin zwei Tage vor einer Pro-Trump-Demonstration am 6. Jänner in Washington festgenommen worden. Die Polizei fand bei ihm zwei Schusswaffenmagazine.