Nächtliches Erdbeben der Stärke 2,5 nahe Ferlach

In der Nacht auf Dienstag hat sich acht Kilometer südöstlich von Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) in Kärnten ein leichtes Erdbeben der Stärke 2,5 ereignet. Der Erdstoß sei um 2.13 Uhr früh registriert worden, berichtete der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien.