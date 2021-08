Lois Renners Modelle als Schnittstelle zwischen Malerei und Fotografie machten ihn seit den 1990er-Jahren bekannt. „Er hat die Fotografie wie ein Maler behandelt und quasi fotografische Gemälde geschaffen. Zum Spaß meinte er einmal: Ich bin lieber Maler-Fürst als Foto-Graf“, erinnert sich Martin Hochleitner, Direktor des Salzburg Museums, der in den letzten Tagen noch regen Kontakt mit dem Künstler hatte: „Er hat in Bildern und Modellen Salzburgs Kunstgeschichte und Kultur reflektiert und hier auch aktuell noch an einer Brunnenskulptur gearbeitet.“ Mit Salzburg war der auch in Wien arbeitende Lois Renner bis zuletzt eng verbunden.